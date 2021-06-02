ВТБ примет участие в создании Технологической долины СПбГУ "Невская дельта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ и Санкт-Петербургский государственный университет в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, ВТБ будет участвовать в создании Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Невская дельта", который будет создаваться в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Формат центра обсуждался в рамках ПМЭФ уже в 2019 году. Мы рады, что за прошлый непростой год предложения были конкретизированы, утвержден план работ, и теперь начинается непосредственная реализация проекта. Банк ВТБ системно поддерживает образовательную сферу в России, участвует в создании необходимой для развития российской науки среды", - цитирует пресс-служба президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.

По его словам, на территории Технологической долины - инновационного научно-технологического центра СПбГУ "Невская дельта" - ученые будут вести разработки по актуальным направлениям, среди которых сельское хозяйство, нефте- и газодобыча, энергетика, цифровизация и моделирование сложных систем.

В ближайшие пять лет рядом с территорией развития СПбГУ - новым учебным кампусом в Пушкинском районе - будет создан ИНТЦ СПбГУ "Невская дельта". Центр займет 100 гектаров, в дальнейшем эта территория может быть увеличена в три раза.

ИНТЦ - это совокупность организаций, осуществляющих научно-технологическую деятельность на льготных экономических условиях, которые действуют на определенной правительством РФ территории. Инициаторами проектов по созданию ИНТЦ, согласно действующему законодательству, могут выступать образовательные организации высшего образования или научные организации, которые соответствуют критериям, установленным правительством РФ. Решение о создании центров и направлениях их научно-технологической деятельности принимает правительство РФ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.