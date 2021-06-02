Новую модель превентивной медицины начнут внедрять в Калужской области в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Новую модель здравоохранения, основанную на предотвращении заболеваний и нацеленную на увеличение продолжительности жизни пациентов, начнут внедрять в Калужской области в 2021 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Будущее медицины - это превентивная медицина, основанная на предотвращении развития заболеваний. И мы договорились с директором НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олегом Аполихиным и вместе с ним и его коллегами разрабатываем такую программу, которая называется "4П-медицина". <…> Таких программ еще нет. <…> Отдельные ее элементы, например, касающиеся диагностики, будем внедрять уже в этом году", - сообщил собеседник агентства.

По словам Шапши, новая программа нацелена на увеличение продолжительности жизни населения до 83 лет, заложенной в стратегии развития региона. В ее основе - создание условий для предотвращения заболевания, профилактика, персональный подход к каждому пациенту и вовлеченность пациента в процесс лечения. "Я думаю, что это будет некая интерактивная система, которая позволит каждому заинтересованному человеку включиться в работу по сохранению своего здоровья и получать таким образом консультации врачей, в том числе удаленно", - сообщил Шапша.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.