Украинские СМИ предупредили о риске роста цен на топливо в стране

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Украины в среду внесло поправки в постановление о госрегулировании цен на бензин и дизельное топливо, дополнив его пунктом о расходах на транспортировку. По данным украинского издания "Страна", такая корректировка формулы неизбежно приведет к росту цен на топливо.

Правительство страны еще 14 мая установило госрегулирование цен на нефтепродукты на период карантина, введя предел для торговых надбавок: на бензин она не может превышать пять гривен за литр ($0,18), а на дизельное топливо - семь гривен за литр ($0,25). При этом средняя стоимость дизтоплива и бензина, которая включает таможенные платежи, должна рассчитываться на основании данных международного агентства Platts за предыдущую календарную декаду, а также другие параметры. На заседании в среду кабмин скорректировал формулу определения стоимости нефтепродуктов, добавив новую составляющую - "расходы на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные внешнеэкономическим договором в сумме $27 за тонну".

"Базовая цена, рассчитанная Минэкономики, автоматически станет выше, на литре это почти три цента или 80-90 копеек в зависимости от курса", - говорится в сообщении издания.

Средняя цена топлива на Украине по состоянию на 2 июня составляет: 30,71 гривны ($1,2 ) за литр Аи-95, 28,95 гривны ($1,05) за Аи-92, 27,34 гривны ($1) за литр дизельного топлива.