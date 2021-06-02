В аэропорту Ставрополя в 2021 году отремонтируют терминал и взлетно-посадочную полосу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Аэровокзальный комплекс и взлетно-посадочную полосу отремонтируют в 2021 году в аэропорту Ставрополя, что позволит открыть международные рейсы и в полтора раза увеличить пассажиропоток. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"По Ставрополю - вчера разместили аукционную документацию на строительство нового терминала, к 1 августа должны получить партнера и начать стройку. Параллельно Росавиация в июле разместит документацию на конкурс по реконструкции взлетно-посадочной полосы", - сказал он.

По словам главы региона, после этого из аэропорта начнутся международные авиаперевозки, а пассажиропоток сможет увеличиться в полтора раза и впервые достичь полумиллиона человек. "Мы рассчитываем, что в этом году аэропорт Ставрополь обслужит впервые за всю историю полмиллиона пассажиров, а в будущем рассчитываем на 800 тыс. человек, аэропорт Минвод в этом году обслужит порядка 3 млн пассажиров", - добавил губернатор.

Владимиров написал на своей странице в Instagram, что проект нового аэровокзального комплекса аэропорта Ставрополь получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Процедура выбора подрядной организации на проведение работ уже началась.

"Новый аэровокзал общей площадью 5 тыс. 889 квадратных метров - это новый высокий уровень сервиса для путешественников, а главное - пропускная способность аэропорта. По замыслу проектировщиков, в общей сложности через старый и новый терминалы смогут проходить 520 пассажиров в час. За год эта цифра ориентировочно составит более полумиллиона человек. Растущий пассажиропоток поможет нам расширить географию деловых, партнерских и туристических связей региона", - написал глава Ставрополья.

Губернатор также сообщил, что в текущем году значительно расширилась линейка рейсов в двух аэропортах. "Мы вошли в программу президентскую по субсидированию авиаперелетов, направили 117 млн рублей на это в 2021 году. Получили девять новых направлений по России", - сказал Владимиров.

В Ставропольском крае находятся два международных аэропорта - в Минеральных Водах (крупнейший на Северном Кавказе) и Ставрополе. Общий пассажиропоток аэропортов Ставрополья в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.