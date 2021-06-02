Создание программы развития экспорта Краснодарского края завершат до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Разработку программы развития экспорта Краснодарского края планируется завершить до конца 2021 года. Об этом в ходе своего выступления на сессии "Экспорт: куда и как продавать МСП" в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Появились новые требования, в частности, государственная программа или подпрограмма - требования. До конца года [мы ее представим]", - сказал Руппель.

Он уточнил, что программа создается в рамках проекта "Экспортный стандарт 2.0". Руппель также обратился к представителям Российского экспортного центра с просьбой ускорить обучение и выдачу методических рекомендаций команде, которая занимается созданием программы.

В середине мая сообщалось, что несмотря на пандемию коронавируса, предприятия края смогли увеличить объемы поставок. В числе крупных импортеров кубанской продукции - Турция, Египет, Китай, Израиль, Швейцария и Йемен. На их долю приходится порядка 50% краевого экспорта. В 2021 году, существенно увеличены поставки продукции в Иран, Эфиопию и Сирию.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.