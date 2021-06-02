"РТ-Инвест" намерен сократить отставание по вводу пяти МТЭС до трех-пяти месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Дочерняя структура Ростеха "РТ-Инвест", реализующая проект строительства пяти мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию (МТЭС), намерена сократить отставание по вводу объектов, возникшее из-за пандемии, до трех-пяти месяцев. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава компании Андрей Шипелов.

Ранее компания просила у правительства РФ перенести сроки ввода пяти "пилотных" заводов и начала предоставления мощности по соответствующему договору на декабрь 2023 года из-за наступления форс-мажорных обстоятельств на фоне распространения коронавирусной инфекции.

"Изначально мы должны были сдать все объекты в декабре 2022 года. Сейчас, когда режим пандемии ослаб, мы смогли на полную мощность выйти на строительство, все наши смежные предприятия, которые с нами работают, также опять набирают темп. Поэтому мы надеемся, что будем нагонять отставание уже сейчас. Есть вероятность, что эта отсрочка не будет слишком большой - условно, это 3-5 месяцев. На всякий случай просили такую отсрочку", - сказал Шипелов.

При этом он выразил надежду, что вопрос предоставления отсрочки будет решен на уровне кабмина в течение ближайших месяцев.

"Все наши аргументы уже внесены в правительство, и мы надеемся, что этот вопрос не будет долго висеть в воздухе и будет решен в течение ближайших месяцев", - добавил собеседник агентства.

О проекте

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации бытовых отходов. Оператором проекта выступит Ростех в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест", Росатом станет технологическим партнером, финансировать проект будет ВЭБ.РФ, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет около 200 млрд рублей.

В настоящее время "РТ-Инвест" ведет строительство пяти мусоросжигательных заводов: четырех в Подмосковье и одного в Татарстане. Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.