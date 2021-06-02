Полигоны отходов в городах-миллионниках и на курортах могут закрыть к 2035 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Госкомпания "Российский экологический оператор" (РЭО), общественная организация "Деловая Россия" и компания "РТ-Инвест" подписали в среду на Петербургском международном экономическом форуме хартию о внедрении новой системы управления твердыми коммунальными отходами.

"Настоящая хартия является декларацией подписавших ее участников о готовности принять необходимые меры для создания и внедрения в РФ новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, соответствующей принципам экономики замкнутого цикла и предполагающей полный отказ от захоронения отходов на полигонах в городских агломерациях с населением более миллиона человек и курортных кластерах с 2035 года", - говорится в документе.

В хартии, которая открыта для подписания, уточняется, что ее участники придерживаются в своей деятельности следующих принципов: максимальное вовлечение вторичных материальных ресурсов в оборот, отправка непригодных для повторного использования частей отходов на термическую переработку в электрическую или тепловую энергию, отказ от захоронения отходов на полигонах.

"В России в год образуется около 65 млн тонн твердых коммунальных отходов, и этот показатель стабильно увеличивается. Из указанного объема сортируются и перерабатываются лишь 7% отходов, в то время как 93%, часто без предварительной сортировки, направляются для захоронения на полигоны, общая площадь которых на территории РФ по состоянию на 2020 год превышает 40 тыс. кв. км", - уточняется в документе.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.