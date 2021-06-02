Президентский фонд культурных инициатив внесли в реестр юридических лиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив внесен в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и начинает работу. Об этом заявил в среду начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На предыдущей сессии фонд культурных инициатив еще не был зарегистрирован, а вот за эти несколько десятков минут пришла новость о том, что он зарегистрирован и появился в ЕГРЮЛ, таким образом, начинает жить и совершенно точно этот институт заработает", - сказал Новиков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив. Фонд, согласно документу, проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества. При этом Путин разрешил учредителю предоставить фонду в 2021 году без проведения конкурса грант президента в 3,5 млрд рублей на реализацию указанных проектов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.