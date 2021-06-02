Крым переживает инвестиционный бум, число проектов выросло более чем втрое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Количество новых инвестиционных проектов на территории Крыма с начала года выросло более чем втрое в сравнении с годом ранее. Республика переживает инвестиционный бум, сообщил в эфире телеканала "Крым-24" гендиректор корпорации развития региона Дмитрий Ворона с площадки Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В пресс-службе корпорации ТАСС уточнили, что в 2020 году региональные власти одобрили реализацию 33 соглашений на территории полуострова на общую сумму 8,4 млрд рублей. В 2021 году - уже 26 проектов на 25,27 млрд рублей.

"Мы переживаем сегодня настоящий инвестиционный бум в связи со всем тем, что происходит в республике. Количество новых инвестиционных проектов у нас за четыре месяца этого года по своей сумме превышает в целом инвестиции прошлого года. Мы на сегодняшний день отмечаем более чем трехкратный рост количества новых инвестиционных проектов по сравнению с предыдущим периодом", - сказал Ворона.

Гендиректор корпорации рассказал, что посетителям стенда Крыма на форуме рассказывают о мерах поддержки, которые предусмотрены для инвесторов и уже о реализованных в регионе проектах. "Гости интересуются страшилками о санкционном режиме. Мы им рассказываем, разъясняем, даем возможность пообщаться с представителями бизнеса, которые уже инвестировали в республику и уже ведут бизнес на территории республики. И уже напрямую пользуются механизмами поддержки, которая у нас предусмотрена законодательством, которые корпорация развития предоставляет нашим инвесторам", - добавил он.

Стенд Крыма на форуме стилизован под Генуэзскую крепость города Судака, рассказала вице-премьер Крыма - министр финансов Ирина Кивико. "Мы будем подписывать ряд соглашений. Не только инвестиционных, будут и соглашения о сотрудничестве, будут и меморандумы", - отметила она.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что республиканские власти ожидают подписания ряда инвестиционных договоров и межрегиональных соглашений в четверг. "Мы уже не первый год представлены на этом форуме, и у нас целая группа инвесторов, которые успешно реализовали свои проекты в Крыму. Это наш положительный плюсовой актив для тех инвесторов, которые планируют в Крыму развиваться", - сказал спикер Госсовета.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.