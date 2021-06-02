Дворкович: внедрение технологий позволит компаниям снижать розничные цены

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Инвестиции в технологии помогут крупным корпорациям сокращать издержки и снижать розничные цены. Такое мнение высказал в среду председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в ходе международного форума "Неделя ретейла".

"Технологии позволяют сократить издержки во всей цепочке поставок. Это касается контроля на стадии транспортировки, приемки и контроля качества товаров, увеличения длительности хранения, оптимизации персонала. Крупные ретейлеры, такие как "Магнит" и Х5 Group, применяют некоторые сервисы в пилотном режиме, другие - уже массово", - сказал Дворкович, которого цитирует пресс-служба фонда "Сколково".

Председатель Фонда также обратил внимание на систему координат для участников рынка. Чтобы сглаживать острые углы, по его словам, между государством и всеми игроками должен вестись постоянный диалог. А инновационные технологии, в свою очередь, как отметил Дворкович, дают возможность сократить издержки и заранее предотвратить убытки.

В рамках "Недели ретейла" также проходит выставка Retail week expo, в которой принимаю участие сколковские стартапы. В частности, компания "Робимаркет" продемонстрировала готовое решение для быстрого старта бизнеса - киоск Robymarket, который самостоятельно выполняет работу целого штата сотрудников.

Еще один резидент "Сколково" - компания "Ревах групп" - привезла на выставку онлайн-сервис грузоперевозок Groozgo. Он соединяет груз с подходящим перевозчиком и организует перевозку в один клик с полной ответственностью за сохранность и оплату. Таким образом исключаются посредники в организации перевозок, снижаются расходы заказчика и увеличивается доход транспортных компаний.

Компания "Предиктивные технологии" представила гостям выставки сервис PredTech, который помогает решать проблему прогнозирования спроса и планирования продаж на основе нейронных сетей с точностью от 70% до 99% в зависимости от детализации. А резидент Фонда "Имреди" привез на "Неделю ретейла" новинку - uber-платформу для работы с задачами в точках продаж. Управление смарт-задачами дает возможность эффективно отслеживать их решение в режиме онлайн.