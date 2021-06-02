Путин на ПМЭФ проведет встречу по видеосвязи с представителями мировых информагентств

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет отдельные встречи с представителями мировых информагентств и крупнейших иностранных компаний. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"В ходе форума президент России проведет отдельные встречи в режиме видео-конференц-связи с представителями мировых информационных агентств, международного инвестиционного сообщества и крупнейших иностранных компаний", - говорится в сообщении.

Встречу главы государства с представителями мировых информагентств на полях ПМЭФ традиционно проводит ТАСС. В этом году к общению с президентом России приглашены руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции, Японии.

Выступление Путина на пленарном заседании 4 июня станет центральным событием форума. По видеосвязи в мероприятии примут участие и приглашенные иностранные лидеры - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. Кроме того, как сообщили в Кремле, с видеоприветствием к участникам обратятся президенты Аргентины и Бразилии Альберто Фернандес и Жаир Болсонару.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ очно, его выступление будет посвящено в основном вопросам социально-экономического развития России и ее инвестиционной привлекательности.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.