Huawei представила собственную операционную систему для смартфонов

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная компания Huawei в среду официально представила собственную операционную систему (ОС) Harmony 2.0, работающую на смартфонах. Прямая трансляция презентации прошла на сайте разработчика.

Ранее созданная китайской технологической компанией операционная система использовалась в умных телевизорах и гаджетах-аксессуарах.

Huawei представила ОС Harmony в августе 2019 года, разработчик сообщал, что она может прийти на замену операционной системе Android. По прогнозам компании, к концу 2021 года количество устройств, оснащенных этой системой, достигнет 300 млн.