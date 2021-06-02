Белоруссия получила $500 млн в качестве второго транша госкредита России

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Белоруссия получила $500 млн в качестве второго транша государственного кредита России на общую сумму в $1 млрд. Об этом сообщил в среду Минфин Белоруссии.

"В соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 года, 2 июня 2021 года на счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд", - сказано в сообщении.

В декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд. Он предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. 30 декабря Белоруссия получила средства первого транша.

16 октября Белоруссия также получила кредит в $500 млн из средств Евразийского фонда стабилизации и развития сроком до 10 лет. Белорусские власти сообщали, что кредит был направлен на уплату долга за российский газ и на борьбу с COVID-19. Сообщалось также, что часть заемных средств будет использована для рефинансирования ранее предоставленных кредитов.