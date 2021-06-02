Эксперт: только 30% россиян готовы идти в бизнес, многие боятся неудач

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Потенциал предпринимательства в России недооценен, всего 30% россиян готовы заниматься бизнесом, но многие не хотят рисковать и боятся неудачи. Об этом заявил декан экономического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Александр Аузан в среду на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Потенциал предпринимательства в России недооценивается, по нашим полевым исследованиям, до 30% россиян готовы заниматься предпринимательством, но я не уверен, что людей стоит учить предпринимательству на специальных университетских программах. Предпринимательство начинается с готовности действовать, не спрашивая разрешения, с ценностных установок. <...>. Главные блокировщики предпринимательства в России - высокая дистанция с властью и избегание неопределенности. Культуры неудач в России нет, готовности действовать с риском и не бояться неудач, где у человека десятки провалов за спиной, а он продолжает двигаться", - рассказал Аузан.

Также он отметил, что вскоре Россию ждет большой поворот в сторону креативных индустрий. По его прогнозу, искусственный интеллект продолжит вытеснять средний класс и креативные индустрии, как один из немногих видов занятости, которая не поддается автоматизации, станет тем нематериальным продуктом, который сможет стать залогом экономического успеха страны.