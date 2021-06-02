Роскачество готово в ближайшее время сертифицировать первые зеленые российские продукты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Роскачество в ближайшее время будет готово сертифицировать первые зеленые российские продукты. Об этом в среду заявил глава АНО "Российская система качества" (Роскачество) Маким Протасов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Совфед буквально несколько часов назад утвердил закон о продукции с повышенными характеристиками, той самой зеленой продукции. Остался последний этап, чтоб закон вступил в силу, нужно, чтобы его подписал президент. <…> Несколько дней назад Росаккредитация расширила область аккредитации органа по сертификации, созданного на базе Роскачества, на зеленую продукцию, и мы в ближайшее время будем готовы сертифицировать первые зеленые российские продукты, - рассказал Протасов.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил два закона о производстве в РФ так называемой зеленой сельскохозяйственной продукции. Первый закон вводит понятие сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, а также промышленной продукции с улучшенными характеристиками в качестве аналога мировой экомаркировки. Как отмечается в пояснительной записке, цель законопроекта - повысить для граждан доступность продукции, обладающей улучшенными характеристиками.

Еще один одобренный документ подготовлен в связи с необходимостью привести действующее законодательство РФ в соответствие с новыми нормами о зеленой сельхозпродукции. В частности, в законе "О развитии сельского хозяйства" будут прописаны новые категории сельхозпродукции, продовольствия и промышленной продукции с улучшенными характеристиками, а также их производители. Нормы должны вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.