Посол Италии в РФ заявил о желании Рима перезапустить Фонд поддержки малого бизнеса ЕБРР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Италия выступает за перезапуск Russia Small Business Fund (Фонда поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития), который приостановил свое действие в 2014 году. Об этом заявил в среду посол Италии в РФ Паскуале Терраччано на сессии российского форума малого и среднего предпринимательства "Итальянский опыт: малый и средний бизнес на пути к циркулярной экономике" в рамках ПМЭФ.

"Я хотел бы напомнить об итальянском предложении, которое остается актуальным уже несколько лет. Это запуск фонда Russia Small Business Fund, который был, к сожалению, приостановлен в 2014 году, - сказал дипломат. - Это очень полезный финансовый инструмент, который мог бы быть сейчас возобновлен ввиду перехода на зеленую экологическую и циркулярную экономику".

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