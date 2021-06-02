Делегация Нижегородской области подпишет около десяти соглашений на ПМЭФ

ТАСС, 2 июня. Делегация Нижегородской области, которую возглавит губернатор Глеб Никитин, планирует подписать порядка 10 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). В рамках форума нижегородской делегацией планируется подписание порядка 10 соглашений, в том числе - о реализации инвестпроектов на территории Нижегородской области", - отмечается в сообщении.

Стенд Нижегородской области на форуме будет посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. На экспозиции представят как достопримечательности города, так и проекты, которые планируется реализовать в юбилейный год и в более длительной перспективе.

Проекты будут представлены на восьми вертикальных тач-панелях. Фасад стенда содержит объемную 3D-визуализацию основных символов города - Стрелки, ярмарки, стадиона, здания фабрики "Маяк", пакгаузов, кремля. "Восемь стендов представляют главные события, героев, артефакты восьми веков нижегородской истории. Каждый стенд выполнен в характерном стилистическом решении, раскрывающим основную тему века. Юбилей - это возможность закрепить положительный образ города", - приводятся в сообщении слова Никитина.

По его словам, ПМЭФ дает возможность закрепить отношения с давними партнерами региона и дать старт новым проектам. "Главная цель работы - привлечение инвестиций и создание рабочих мест. В прошлом году в регионе зафиксирован серьезный рост инвестиционной активности. У нас есть, что предложить инвесторам", - отметил Никитин.

4 июня на площадке стенда губернатор Нижегородской области откроет Международный научный форум им. академика Сахарова. Форум будет посвящен футурологии и пройдет в режиме онлайн.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.