"Газпром нефть" ожидает, что спрос на нефть вернется на докризисный уровень в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть, который снизился в 2020 году из-за COVID-19, вернется на докризисный уровень к лету 2022 года, сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев в рамках ПМЭФ.

"В целом, сейчас ожидания по уровню спроса достаточно благоприятны. Мы ожидаем, что в 2022 году к сезонному пику потребления, к летнему сезону 2022 года, потребление выйдет на докризисный уровень", - сказал он.

Яковлев напомнил, что в прошлом году произошел коллапс на нефтяных рынках: снизился спрос и цена на нефть, и компании пришлось сократить добычу на 20%. В это же время была заключена сделка ОПЕК+ по сокращению добычи, которая сгладила негативные факторы на рынке.

"Сама сделка позволяла нам достаточно уверенно смотреть в будущее. Мы понимали, что есть согласованный механизм, который позволяет действовать всем участникам в зависимости от того, как ситуация на рынке развивается", - отметил он. "Если говорить про текущие объемы, мы практически 2/3 того сокращения, которые были вынуждены сделать в прошлом году, уже наверстали", - добавил топ-менеджер.

Яковлев подчеркнул, что сейчас ситуация на рынке благоприятная и компания себя уверенно чувствует, несмотря на ряд заявлений о возможном уходе мира от потребления нефти в рамках энергоперехода. "В базовом сценарии Международного энергетического агентства объем спроса на нефть в горизонте до 2030 года растет. Что касается нас как производителей, мы чувствуем себя очень уверенно", - отметил он.

По его словам, помимо роста спроса также будет происходить изменение структуры производства. "Будет меняться доля производителей, во многом исходя из того, насколько они конкурентоспособны. Кто-то будет сокращать свою долю, кто-то будет ее увеличивать", - сказал он.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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