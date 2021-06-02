Путин согласился с идеей продумать возможность использования маткапитала на ремонт

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с идеей продумать возможность использования материнского капитала на ремонт.

"Можно подумать, - прокомментировал он соответствующий запрос в ходе встречи с руководством "Единой России" и участниками праймериз партии.

"Все ограничения, которые связаны с выплатой маткапитала, продиктованы только одним - ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций этими деньгами, - добавил глава государства. - Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую".