Главы КТК и МКБ обсудили особенности привлечения внешнего финансирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань и первый заместитель председателя правления ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) Николай Каторжнов обсудили особенности привлечения внешнего финансирования для реализации крупных инфраструктурных проектов и сроки их окупаемости. Об этом говорится в сообщении КТК.

Рабочая встреча глав КТК и МКБ состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума, который начал работу в Санкт-Петербурге.

В рамках переговоров стороны также обсудили широкий круг актуальных экономических вопросов, затронули темы взаимодействия производственных компаний и кредитных организаций.

МКБ - российский коммерческий банк, осуществляет деятельность в 19 регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Приоритетным направлением деятельности банка является кредитование юридических и физических лиц.

Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1 тыс. 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.