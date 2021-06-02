Эксперт: сфера разработки инновационных лекарств нуждается в господдержке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Российская фармпромышленность нуждается в государственной поддержке в сфере разработки и внедрения инновационных лекарственных препаратов. Об этом в среду сообщил президент компании "Фармасинтез" Викрам Пуния на дискуссии, посвященной обеспечению лекарственной безопасности страны, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Самое важное сегодня, на мой взгляд, это поддержка разработки и внедрения инновационных лекарственных препаратов. Как правило, инновационные препараты безопаснее, эффективнее. И в них находится вся экономика. <…> Наша основная задача в настоящее время - выходить в направлении разработки инновационных препаратов. Что касается мер поддержки, начиная с самой доклиники (доклинических исследований - прим. ТАСС), государство должно подключаться", - сказал Пуния.

По его мнению, объем государственного софинансирования клинических исследований новых препаратов должен доходить до 70%, особенно если речь идет об импортозамещении. "Ежегодно из-под патента выходят как минимум препараты на стоимость 8-10 млрд рублей. Кода выходят отечественные производители в этот сектор, они поставляют эти же препараты на 20-30, иногда 40% дешевле. Соответственно, государство экономит миллиарды рублей на импортозамещении. Заработанные деньги фармпроизводители могут инвестировать в разработку новых препаратов. Это опять же развитие компетенции фармпроизводителей, я уже не говорю о налогах, которые поступают, о рабочих местах, которые создаются", - пояснил Пуния.

Он также считает, что поддержку государства должны получать отечественные производители фармсубстанций. Она может заключаться в компенсации затрат на покупку оборудования. Кроме того, без участия государства невозможно реализовать мегапроекты, которые включают полный цикл создания препарата и производства готового лекарства.

Пуния отметил, что с 2010 года лекарственный рынок России вырос в три раза - до 1,5 трлн рублей, производство препаратов выросло в пять раз - до 550 млрд рублей. Однако, несмотря на положительную динамику, по мнению президента "Фармасинтеза", отечественная фармпромышленность пока не может гарантировать лекарственную безопасность страны.

Группа компаний "Фармасинтез" - крупнейший российский производитель лекарственных препаратов для лечения онкологических, инфекционных заболеваний, сахарного диабета. Производственные мощности представлены пятью заводами в Иркутске, Братске, Уссурийске, Тюмени и Санкт-Петербурге. Продуктовый портфель компании насчитывает свыше 170 наименований препаратов в различных лекарственных формах, более 80% из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.