Эксперты: русскоязычный мир может помочь России в развитии креативных индустрий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. России следует привлекать талантливых людей из других русскоязычных стран. Об этом заявил в среду директор Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий Сергей Капков на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы должны объявить охоту на талантов. <...> Если мы не заберем талантливых людей в 350-миллионном [русскоязычном] мире, то они окажутся во Франции, Германии, Голливуде и так далее. Должна быть программа стипендий, скаутинга и поиска талантов, - сказал Капков на пленарной сессии "Что Россия придумывает сейчас?" - Где 350 млн людей говорит на русском языке, надо сказать: велкам в Россию, у нас есть ценностная система. Если она вам близка, понятнее - приезжайте к нам".

Такие проекты по привлечению соотечественников из-за рубежа в Россию уже есть, сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. "У нас в "Союзмультфильме" открыто сейчас две вакансии для наших соотечественников, работающих за рубежом в анимации. Мы хотим вернуть тех, кто туда уехал, поработал и уже что-то сделал", - пояснила Слащева, уточнив, что профессионалам готовы предложить конкурентоспособные условия.

В свою очередь генеральный продюсер канала RTVI, музыкант Сергей Шнуров заметил, что при создании идеологических образцов в России получится популяризировать и русский язык. "Если мы будем делать идеологические образцы, как Илон Маск сделал "Теслу", <...> тогда люди будут учить русский язык", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.