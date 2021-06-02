Группа ВЭБ планирует нарастить поддержку экономики РФ на 70%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Группа ВЭБ.РФ в рамках новой стратегии, рассчитанной на период с 2021 по 2024 год, планирует нарастить поддержку российской экономики на 70%, заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на площадке ПМЭФ.

"Если мы вместе с коммерческими банками за предыдущие четыре года выдали поддержки на 10 трлн рублей, в поддержке я имею в виду кредитование и поручительства, то мы считаем, что в ближайшие четыре года мы сможем отработать, наша бизнес-амбиция, сумму на 70% больше, то есть почти удвоить за тот же период времени", - сказал Шувалов, презентуя проект стратегии.

Одновременно ВЭБ планирует досрочно выполнить цели ранее принятой бизнес-модели "2019-2024", профинансировав экономику к 2022 годц на 3 трлн рублей, следует из презентации ВЭБ.

При этом в рамках новой стратегии ВЭБ планирует сконцентрироваться на приоритетах правительства РФ и национальных целях. Также госкорпорация намерена участвовать в финансировании так называемых суперотраслей. Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отмечал, что институт развития заинтересован, в том числе в проектах по внедрению шестого поколения мобильной связи.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.