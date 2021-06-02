У рестораторов в Москве нет планов вводить зоны для вакцинированных от COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Московские рестораторы не планируют организовывать антиковидные зоны, а также просят смягчить связанные с коронавирусом ограничения. Об этом сообщил ТАСС в среду глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, Игорь Бухаров.

26 мая мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы продвигать вакцинацию от коронавируса среди сотрудников, в том числе они могут создавать в ресторанах отдельные зоны для клиентов, привившихся от коронавируса.

"Московские рестораторы не предлагают вводить антиковидные зоны в своих заведениях, но просят власти смягчить требования к наличию перчаток у посетителей. <…> Есть указ мэра, который действует в столице, и штрафы за несоблюдение мер - 300 тыс. рублей и более. <...> Мы не говорим о сотрудниках, а именно о посетителях", - сказал Бухаров в кулуарах ПМЭФ-2021.

Он уточнил, что в настоящее время по этим предложениям ведутся переговоры со столичными властями. "Когда ведется диалог с Сергеем Семеновичем [Собяниным], который сам возглавляет штаб по защите бизнеса, а также департаментом предпринимательства и инновационного развития города [Алексея] Фурсина, проблем нет, конечно. Но "набегает" со временем ряд предложений, которые необходимо обсудить", - сказал омбудсмен.

Он также сообщил, что некоторые предприниматели уже практикуют скидки для вакцинировавшихся граждан. "Но каждый ресторан сам принимает это решение", - подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.