"Почта России" и "Био Планета" займутся разработкой упаковки из биоразлагаемого пластика

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Почта России" будет сотрудничать с "Био Планета" по разработке упаковки из биоразлагаемого пластика. Об этом говорится в сообщении почтового оператора.

"Почта России" и "Био Планета" договорились о сотрудничестве в сфере разработки упаковки из биоосновных и биоразлагаемых пластиков на основе полилактида в виде гранул (PLA-гранул). Компании подписали соответствующий меморандум о намерениях 2 июня 2021 г. в ходе Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.

"Био Планета" занимается реализацией проекта по созданию первого в России полного цикла по производству биоосновных и биоразлагаемых пластиков на основе полилактида в виде гранул (PLA). PLA - единственный полимер, который имеет биооснову, на 100% рециклируется и не распадается на микропластик.

Компании определили для себя следующие направления сотрудничества: разработка номенклатуры PLA-упаковки и определение ее стандартов качества; формирование требований к сырью для PLA-упаковки; поиск партнеров для производства PLA-упаковки из PLA-гранул, изготовленных "Био Планетой"; совместное продвижение идеи ответственного потребления и использования перерабатываемых материалов и упаковки.

"Как ведущий почтово-логистический оператор в России мы стремимся внести свой вклад в борьбу с пластиковым загрязнением планеты. Сейчас пластик очень активно используется для упаковки посылок и конвертов в отделениях "Почты России". Поэтому наша цель - заменить его на современные материалы, которые могут быть утилизированы без вреда для окружающей среды", - отметил гендиректор "Почты России" Максим Акимов.

При этом гендиректор "Био Планета" Ярослав Кузнецов отметил, что с каждым годом пластиковая проблема стоит все острее и для ее решения необходимы как изменения на законодательном уровне, так и развитие прорывных технологий, благодаря которым появится экологичная альтернатива традиционным видам пластика. "И мы уверены, что именно PLA-пластик действительно способен стать тем самым экологичным материалом, который в условиях компостирования превращается в органическое удобрение для сельскохозяйственных нужд. И эта работа должна вестись параллельно с серьезным экологическим просвещением населения - изменится мышление людей, проблема начнет решаться быстрее", - сказал он.