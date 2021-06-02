"Газпром нефть": инвестиционный дефицит рынка нефти дает компаниям РФ новые возможности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Мировой рынок нефти в настоящий момент накопил инвестиционный дефицит из-за более осторожной позиции мировых компаний, что создает дополнительные возможности для компаний России по их выходу на новые рынки. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я считаю, что для нас это является источником возможностей. Мы уже видим, что добыча сланцевой нефти сократилась. и сейчас инвесторы готовы инвестировать свои деньги в добычу сланцевой нефти гораздо более осторожно, с пониманием большой амплитуды рисков. Мы видим, что международные компании-мейджоры в рамках энергоперехода более осторожно инвестируют в нефтегазовые проекты, мы уже видим большой накопленный инвестиционный дефицит", - сказал он.

По словам Яковлева, уже сейчас "Газпром нефть" видит глубокий интерес компаний ближнего востока к рынку РФ как к поставщику технологий и решений.

"Мы видим сейчас, разговаривая с нашими ближневосточными партнерами, все больший интерес к российскому рынку. Мы буквально сейчас представляем на Ближнем Востоке в Абу-Даби ряд наших цифровых продуктов", - добавил он.

"Что я отмечаю - это интерес с их стороны, осознанный глубокий интерес к российскому рынку, к поставщикам технологий с российского рынка. И в том числе оценка нас как возможного партнера, как интегратора, который способен им предлагать такие решения", - подчеркнул замглавы правления "Газпром нефти".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.