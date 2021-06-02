Эксперт: России нужен не закон о "зеленых" агротехнологиях, а устойчивая бизнес-среда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2 июня. /ТАСС/. России необходима устойчивая бизнес-среда для перехода на использование "зеленых" технологий. Об этом заявила в среду директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова на дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Для того, чтобы мы реально могли перейти вот в это состояние (активное использование "зеленых" технологий - прим. ТАСС) как экономика, нам нужно, прежде всего, даже не закон о "зеленых" агротехнологиях и так далее, нам нужно, прежде всего, устойчивая бизнес-среда для бизнеса, которому было бы интересно сохранять плодородие почвы, сохранять водные ресурсы. А у сегодняшнего бизнеса горизонт планирования - 3-4-5 лет - в зависимости от размера и его встроенности в государственные структуры", - сказала Серова.

По словам директора института, устойчивые технологии не интересны на горизонте 5 лет, так как переход на "зеленые" технологии это длительный инвестиционный процесс. Полный переход возможен, когда появится устойчивая аграрная политика.

"Зеленые" технологии

"Зеленые" технологии включают в себя агробиотехнологии, переработку отходов, использование альтернативных источников электроэнергии. Разработки в этом направлении экологически безвредные и идут на улучшение экологической обстановки.

"Зеленые" технологии входят в концепцию "экологически ответственного бизнеса".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.