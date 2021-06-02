Город Хайкоу на Хайнане в годовщину программы свободного порта уточнил приоритеты развития

ХАЙКОУ /Китай/, 2 июня. /ТАСС/. Административный центр провинции Хайнань город Хайкоу в связи с годовщиной оглашения генеральной программы развития регионального порта свободной торговли подвел предварительные итоги социально-экономических преобразований за минувший год и уточнил ключевые приоритеты в развитии на ближайшее будущее. Об этом сообщила муниципальная пресс-служба.

Как подчеркивается в материале, посвященном оценке усилий правительства, деловых и прочих кругов общественности по созданию на острове особой зоны экономического развития, за последние 12 месяцев Хайкоу добился заметного прогресса в формировании системы льгот и преференций для лиц и компаний, участвующих в важных проектах. Многие страны реализуются в Китае впервые.

По подсчетам местных СМИ, с начала июня 2020 года на Хайнане ежемесячно происходило по 9-10 крупных событий, связанных с реализацией задач правительственной политики по усилению открытости провинции и укреплению ее позиций на международных рынках. Все это время Хайкоу, как отмечается, продолжал играть чрезвычайно важную роль в преобразованиях и внедрении экспериментальных мер.

Рост интереса к бизнесу на Хайнане

Согласно официальной статистике, только за 2020 год в Хайкоу появилось более 120 тыс. новых субъектов рынка, что почти на 27% больше, чем за предшествующие 12 месяцев. Динамика за январь - март текущего года оказалась еще более впечатляющей: в городе зарегистрировали бизнес порядка 31,5 тыс. предприятий, а число новых компаний увеличилось в годовом исчислении на 177%.

По подсчетам статистического управления провинции, административный центр острова стал абсолютным лидером по размещению перспективных проектов, приняв около половины китайских и зарубежных коммерческих организаций, которые в I квартале 2021 года стали осуществлять деловую деятельность на территории Хайнаньского порта свободной торговли.

Оживление сектора частных авиаперевозок

Новые меры властей Хайкоу прежде всего оживили сферу логистики и транспортных коммуникаций. Как отметили представители руководства компаний-перевозчиков, разместивших свои офисы в административном центре Хайнаня, 2020 стал для них "началом периода новых возможностей, открывших широкие перспективы для развития".

"В октябре прошлого года мы подписали соглашение с новым районом Цзяндун (одна из 11 ключевых зон инновационного развития Хайнаня, расположенная в восточной части Хайкоу около международного аэропорта Мэйлань). Благодаря совместным усилиям нам удалось создать передовой кластер по аренде [частных] самолетов, соответствующих передовым международным стандартам", - заявил председатель совета директоров компании DeerJet ("Дирджет") У Чунъян.

Возглавляемая им коммерческая организация обеспечила себе надежную базу клиентов благодаря лизингу в области авиации бизнес-класса. По словам руководителя этого частного авиаперевозчика, новая политика хайнаньских властей "позволила заполнить прежде невостребованные ниши", которые стали важным фактором развития экономики региона. В частности, в Хайкоу была создана современная база по ремонту и обслуживанию служебных авиалайнеров.

"Мы задействуем все свои конкурентные преимущества и наиболее востребованные ресурсы для формирования на Хайнане эффективной отраслевой цепочки", - подчеркнул У Чунъян.

Диверсификация источников роста

Как уточнил директор по госпроектам Китайской железнодорожной строительной корпорации (CRCC) Чжэн Гунъюй, динамичное развитие в Хайкоу сферы транспортных коммуникаций в обозримом будущем будет тесно связано с экологичными проектами, технологиями искусственного интеллекта и передовыми инновациями . Предполагается, что они будут способствовать активному прогрессу во многих смежных отраслях и благоприятно отразятся не только на повышении качества услуг, но и приведут к усилению системы общественной безопасности.

По мнению партнера британской консалтинговой компании Ernst & Young ("Эрнст энд Янг") в регионе Южного Китая Хуан Иня, административный центр Хайнаня обладает "огромным потенциалом для роста, которым могут воспользоваться иностранные инвесторы". Как он подчеркнул, по мере развития свободного порта будут постоянно возникать новые возможности для выгодного и эффективного распределения ресурсов.

Хуан Инь полагает, что Хайкоу будет играть ключевую роль в процессе формирования цепочек поставок и координации взаимодействия на уровне промышленных зон и отраслевых кластеров. Как считают местные эксперты, промышленность - лишь один из главных факторов, благодаря которым город продолжит постоянно демонстрировать устойчивый рост. Все более значимую роль, по словам аналитиков, играют туризм, современная сфера услуг и инновации.

Рай для инвесторов

Одна из главных задач Генеральной программы Хайнаньского порта свободной торговли - вовлечь в процесс развития провинции как можно большее количество инвесторов. Как сообщило недавно Министерство коммерции Китая, оно будет постоянно оказывать поддержку местным властям в создании крупного экономического кластера путем размещения на острове большого числа головных офисов транснациональных компаний.

Среди важных мер, которые за минувший год реализовала администрация Хайкоу, - расширение пакета льгот для предпринимателей и крупных специалистов в стратегически важных отраслях. В последнее время власти города создали целых ряд новых благоприятных возможностей, гарантировав перспективным компаниям и профессионалам высокий уровень дохода, а также высококачественное и доступное жилье, медицинские и прочие услуги.

Ранее официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн подчеркнул, что правительство "будет изучать возможности для улучшения атмосферы и оптимизации стратегических мер в области контроля над внешним товарооборотом Хайнаня". По его словам, ведомство продолжает прорабатывать вопросы, связанные с сокращением перечня направлений международного экономического сотрудничества в сфере современных услуг, к которым иностранные инвесторы пока не имеют доступа.

1 июня прошлого года администрация Хайнаня опубликовала генеральную программу развития, которая предполагает постепенное снятие ограничений и уменьшение налогового бремени для компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность регионального порта свободной торговли. Согласно новой стратегии, к 2025 году на острове будет сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Одна из главных задач - создать на территории самой южной провинции КНР важный международный финансово-экономический центр.