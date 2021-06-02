Путин заявил, что нужно проработать вопрос с тарифами на такси и другие виды транспорта

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Вопрос тарификации оплаты проезда в такси и других видах транспорта требует проработки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, при которой тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается дороже, чем обычная поездка.

"Надо проработать вопрос с тарифами и не только на такси, но и на другие виды транспорта, - сказал Путин в среду в ходе встречи с руководством "Единой России" и участниками праймериз партии.

Ранее в понедельник в ходе форума "Большой семейный совет" председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая лично проверила стоимость заказа такси по Москве с детским креслом и без него, констатировав разницу между тарифами в 180 рублей. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал дискриминацией и безобразием подобные примеры. Руководитель Центра социально-культурного развития семьи и молодежи в Перове Татьяна Яковлева в свою очередь предложила запретить взимать плату за услугу "детское кресло".