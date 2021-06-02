Минэнерго не видит спроса на электроэнергию мусоросжигающих ТЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ не видит востребованности в электроэнергии, произведенной на мусоросжигающих тепловых электростанциях (МТЭС), которые в настоящее время строит дочерняя структура госкорпорации Ростех "РТ-Инвест" из-за достаточного объема генерации. Об этом журналистам сообщил замглавы ведомства Павел Сниккарс в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"С точки зрения электроэнергетики наша энергосистема обеспечена необходимым количеством генерации. Поэтому в тех местах размещения у нас есть достаточно генерирующих мощностей, и запроса на дополнительные источники электроэнергии мы не видим", - сказал он.

Замминистра также добавил, что проекты "РТ-Инвеста" не лежат в сфере электроэнергетики с точки зрения целевого приоритета.

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации бытовых отходов. Оператором проекта выступит Ростех в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест", Росатом станет технологическим партнером, финансировать проект будет ВЭБ.РФ, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет около 200 млрд рублей.

В настоящее время "РТ-Инвест" ведет строительство пяти мусоросжигательных заводов: четырех в Подмосковье и одного в Татарстане. Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.