Италия готовится объявить об открытии страны для российских туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Италия объявит в ближайшее время, когда российские туристы смогут приехать в страну. Об этом заявил ТАСС на полях ПМЭФ посол республики в РФ Паскуале Терраччано.

По его словам, профильные ведомства двух стран продолжают обсуждать этот вопрос. "Надеюсь, что в ближайшее время об этом будет объявлено. Уверен, что это [открытие страны для российских туристов] произойдет в течение лета", - сообщил дипломат, добавив, что точная дата пока не известна.

31 мая три итальянских области (остров Сардиния, южная Молизе и северо-восточная Фриули - Венеция-Джулия) перешли в белую зону, где снимаются все введенные в связи с пандемией ограничения, включая комендантский час. Остальная часть Италии остается в желтой зоне с умеренными эпидемическими рисками. Согласно прогнозам экспертов, к середине июня практически вся территория Италии перейдет в белую зону.