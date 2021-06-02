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ПМЭФ-2021
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Италия готовится объявить об открытии страны для российских туристов

По словам посла республики в РФ Паскуале Терраччано, профильные ведомства двух стран продолжают обсуждать этот вопрос
Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано
© Михаил Терещенко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Италия объявит в ближайшее время, когда российские туристы смогут приехать в страну. Об этом заявил ТАСС на полях ПМЭФ посол республики в РФ Паскуале Терраччано.

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По его словам, профильные ведомства двух стран продолжают обсуждать этот вопрос. "Надеюсь, что в ближайшее время об этом будет объявлено. Уверен, что это [открытие страны для российских туристов] произойдет в течение лета", - сообщил дипломат, добавив, что точная дата пока не известна.

31 мая три итальянских области (остров Сардиния, южная Молизе и северо-восточная Фриули - Венеция-Джулия) перешли в белую зону, где снимаются все введенные в связи с пандемией ограничения, включая комендантский час. Остальная часть Италии остается в желтой зоне с умеренными эпидемическими рисками. Согласно прогнозам экспертов, к середине июня практически вся территория Италии перейдет в белую зону.

Теги
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