Регулятор ФРГ "проведет тщательную проверку" заявки экологов по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ "проведет тщательную проверку" заявки экологов на приостановку работ по укладке газопровода "Северный поток - 2". Об этом в среду ТАСС сообщил представитель регулятора.

"Заявка поступила сегодня и внимательно изучается", - говорится в ответе регулятора на соответствующий запрос ТАСС.

Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ до проведения оценки влияния укладки на окружающую среду. DUH ссылается на решение Федерального конституционного суда Германии, который в марте текущего года обязал правительство ФРГ конкретизировать планы по сокращению выбросов углекислого газа и меры по защите климата. Кроме того, по версии экологов, при первоначальном изучении заявки на ввод газопровода в эксплуатацию не были учтены новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа.

Ранее экологи из организаций Deutsche Umwelthilfe и NABU уже предприняли целый ряд попыток воспрепятствовать продолжению строительства газопровода.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.