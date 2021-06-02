Билл Гейтс призвал развитые страны активнее делиться запасами вакцин от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Развитым странам следует активнее делиться собственными запасами вакцин от коронавируса с развивающимися, поскольку только в этом случае можно упрочить их собственную безопасность. Об этом заявил в среду основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая в онлайн-формате на совместном саммите Японии с представителями Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.

"При каждом новом инфицировании человека этим вирусом существует шанс его мутации. Никто не в безопасности, пока у всех нет равного доступа к вакцинам. Страны с высоким уровнем доходов обеспечили запасы вакцин, превышающие их собственные нужды. Поэтому они могут стать частью усилий по расширению доступа к вакцинам по всему миру без ущерба собственной кампании по вакцинации, поделившись избыточными дозами", - сказал он.

По словам Гейтса, больше 80% первого миллиарда доз вакцин от коронавируса пришлось на богатые страны, и лишь 0,2% - на страны с низким уровнем дохода.

"Я призываю развитые страны быть смелее и как можно раньше присоединиться к общим усилиям, предоставив более 1 млрд доз через механизм COVAX ("Ковакс") в 2021 году", - сказал Гейтс. Он указал, что и страны - получатели этой помощи должны мобилизовать собственные ресурсы.

Билл Гейтс отметил, что "благодаря исключительному по своему характеру научному сотрудничеству" было разработано несколько вакцин от коронавируса, но повторил, что текущая задача - обеспечить доступ к ним по всему миру. "К сожалению, мировое сообщество пока еще этого не достигло", - добавил он. В связи с этим Гейтс выразил надежду на развертывание производства вакцин в странах с низким уровнем доходов.

Миллиардер также напомнил, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс стоял у истоков Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, и альянс остается крупнейшим грантополучателем для фонда. Филантроп рассказал, что его благотворительная организация выделила больше $250 млн на разработку вакцин и в поддержку деятельности механизма COVAX. Фонд также финансировал различные мероприятия по ускорению развертывания производства вакцин до того, как стало ясно, насколько эффективными они окажутся. Билл Гейтс обещал продолжить спонсировать исследования в этой сфере.