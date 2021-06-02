WWF считает, что "зеленое" развитие усиливает инвестиционную привлекательность городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. "Зеленое" развитие и трансформация пространства городов положительно влияют на их инвестиционную привлекательность. Об этом в среду рассказал директор программы "Зеленая экономика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Михаил Бабенко на инициированной ВЭБ.РФ сессии "Город будущего" Петербургского международного экономического форума.

"Зеленое" развитие и трансформация пространства оказывает сильное влияние на инвестиционную привлекательность городов. Изменение бизнеса и паттернов на использование ресурсов может быть как раз решением проблем изменения окружающей среды и климата", - сказал он.

Бабенко привел в пример проекты в области энергоэффективности в российских городах, которые окупаются в среднем от девяти месяцев до четырех лет, а значит, реализация таких экологичных инициатив выгодна бизнесу.

В ноябре 2020 года правительство назначило ВЭБ.РФ национальным методологом по "зеленому" финансированию. Основная работа госкорпорации заключалась в оценке экологичных проектов, под которые можно привлекать заемное финансирование через выпуск "зеленых" облигаций. Позднее ВЭБ.РФ предложил правительству поддержать не только "зеленые" проекты, но и переходные, направленные на снижение углеродного следа. Первые "зеленые" облигации уже выпустила Москва. Средства от их размещения пойдут на финансирование проектов в сфере экологически чистого транспорта: приобретение электробусов, развитие линий метро.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.