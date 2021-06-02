Минфин США ввел санкции против трех граждан Болгарии и 64 организаций

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции против трех граждан Болгарии и 64 организаций из этой страны. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Ограничения касаются бизнесмена Васила Божкова, бывшего депутата Народного собрания (парламента) от "Движения за права и свободы" Деляна Пеевски и члена Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязкова. По мнению американского ведомства, данные лица причастны к коррупции.

"США вводят санкции в отношении трех граждан Болгарии и связанных с ними 64 организаций за их роль в коррупции <...> Правительство США продолжит вводить меры, чтобы для причастных к коррупции наступали серьезные последствия, а также продолжит защищать мировую финансовую систему", - говорится в тексте. Рестрикции, в частности, введены в отношении баскетбольного клуба ЦСКА (София).

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами из перечня.