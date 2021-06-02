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ПМЭФ-2021

Банк "Интеза" совместно с партнерами из РФ учредит премию для молодых ученых в 2022 году

Председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико сообщил, что перспективные области для молодых ученых будут выбирать ежегодно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Банк "Интеза" вместе с российскими партнерами из "Сколково", Томского университета и университетов Санкт-Петербурга в 2022 году запустит премию для молодых ученых "Радуга-Эврика". Об этом сообщил в среду председатель совета директоров банка "Интеза", президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Объявлю о новости, пока что не ставшей официальной. Мы вместе с Томским университетом, а также партнерами из "Сколково", из петербургских университетов с участием Политехнического университета в Милане и Турине запускаем новую премию "Радуга-Еврика" для лучшего молодого ученого", - сказал он на сессии российского форума малого и среднего предпринимательства "Итальянский опыт: малый и средний бизнес на пути к циркулярной экономике" в рамках ПМЭФ.

По словам Фаллико, области, в которых работают молодые, перспективные ученые, будут устанавливаться каждый год.

Он отметил, что помимо банка "Интеза" инициативу поддерживает Газпромбанк. "Начиная с 2022 года <...> мы запустим этот мотор развития, посвященный стартапам", - добавил он.

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