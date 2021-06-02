Титов: новую кандидатуру на пост бизнес-омбудсмена Томской области согласовать не удалось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Новую кандидатуру на пост бизнес-омбудсмена Томской области согласовать пока не удалось. Как сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, сейчас должность бизнес-омбудсмена в области занимает Валерий Падерин, к которому накопились замечания.

Титов во время поездки в Томск 9 сентября 2020 года отмечал, что направил представление губернатору Томской области Сергею Жвачкину с предложением снять Падерина с должности бизнес-омбудсмена региона "по причине полного бездействия". Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 12 ноября сообщил, что Падерин останется на своем посту, уточнив, что это решение было принято после обсуждения кандидатуры регионального бизнес-омбудсмена с бизнес-сообществом региона. Титов 13 ноября назначил общественным представителем федерального бизнес-омбудсмена по Томской области Елену Ульянову - депутата думы города Томска, заместителя председателя Партии роста, которую возглавляет Титов.

"У нас есть общественный уполномоченный Ульянова, с Падериным она больше не работает. Она сейчас выполняет функции уполномоченного. То, что делает Падерин, мы не знаем, и бизнес тоже не знает. От бизнеса пришло огромное количество жалоб, что он [Падерин] не реагирует на обращение <...> и предлагает решать вопрос самостоятельно", - сказал Титов.

По его словам, региональные власти поддерживают кандидатуру Падерина и не дают выбрать нового омбудсмена. "Согласовывали какие-то кандидатуры для утверждения, но пока такой кандидатуры (которая бы устроила обе стороны конфликта - прим. ТАСС) нет. Пока (как решить вопрос) непонятно", - отметил Титов.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщал ТАСС, что Падерин был выдвинут на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей от бизнеса и что "весь бизнес" его поддерживает. После получения представления Жвачкин поручил своему заместителю Андрею Антонову организовать встречу с бизнес-сообществом, чтобы определить эффективность работы Падерина. Как уточнил ранее агентству Антонов, в обсуждении кандидатуры уполномоченного приняли участие все крупные бизнес-сообщества региона - "все выступили с инициативой поддержать" Падерина.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.