Первый "Арктический гектар" в Мурманской области разыграют на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Первый участок земли в Мурманской области по программе Дальневосточного гектара, расширенного на территорию Арктики, разыграют на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в среду сообщили ТАСС в Министерстве информации Мурманской области

"3 июня на стенде Мурманской области начнется розыгрыш гектара в Арктике, участие в котором сможет принять каждый посетитель ПМЭФ-2021", - сообщили ТАСС в Мининформе.

Для того, чтобы получить возможность выиграть гектар в Арктике, достаточно заполнить небольшую анкету на стенде Мурманской области и передать ее организаторам. Розыгрыш гектара будет проходить до 17 часов 4 июня. Имя победителя будет названо на стенде Мурманской области.

Проект реализован в рамках поддержки расширенной на Арктику программы "Дальневосточный гектар", в общей сложности планируется предоставить для освоения более 70 тысяч гектаров на территории Мурманской области, где можно будет вести любой вид деятельности. Например, взять участок для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, для фермерского или рекреационного проекта. В течение первого года получателю участка необходимо определиться с видом использования земли, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.