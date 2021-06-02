Глава ФНС рассказал о самом пожилом самозанятом в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Возраст самого пожилого в России самозанятого составляет 96 лет. Об этом в ходе сессии ПМЭФ сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

"У нас детей до 18 лет уже больше 30 тыс. самозанятых, причем больше всего в Магаданской области, там у нас молодежь самая активная. Знаете, что еще интересно? У нас самый пожилой самозанятый - 96 лет, тоже человек работает. В возрасте больше 60 лет - 79 тыс. человек", - отметил Егоров.

По его словам, на текущий момент в России зарегистрировано 2,4 млн самозанятых, которые показали доходы в 430 млрд рублей, заплатив 12 млрд рублей налога на профессиональный доход.