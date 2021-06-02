"Деловая Россия" предложила краткосрочные налоговые каникулы для пострадавших отраслей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Деловая Россия" предлагает ввести дополнительные меры поддержки не восстановившихся после пандемии отраслей, в частности, краткосрочные налоговые каникулы. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме президент "Деловой России" Павел Титов.

"Очень важен некий налоговый маневр, который мы предлагаем от "Деловой России". Это как минимум смещение платежей по налогам и, может быть, краткосрочные налоговые каникулы, особенно для МСП в наиболее пострадавших отраслях", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных дополнительных мерах поддержки для бизнеса.

По его мнению, введение этих инициатив позволит предпринимателям "загладить убытки и тот ущерб, который принес ковидный год". Он добавил, что скорость восстановления пострадавших отраслей зависит "от активности властей".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.