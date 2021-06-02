В Москве увеличат производство инновационного препарата для лечения ВИЧ-инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Фармацевтические компании GSK и Servier договорились на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) об увеличении объемов производства препарата для лечения ВИЧ-инфекции на московском заводе "Сервье РУС". Об этом сообщила в среду пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"В рамках ПМЭФ международные фармацевтические компании GSK и Servier договорились об увеличении объемов производства препарата для лечения ВИЧ-инфекции на московском предприятии "Сервье РУС". Это позволит гибко наращивать выпуск лекарства с учетом потребностей системы здравоохранения страны", - говорится в сообщении.

Со стороны GSK заявление подписал Шон Райли, вице-президент и гендиректор GSK Фарма Россия, со стороны Servier свою подпись поставил гендиректор фармацевтического завода "Сервье РУС" Кристоф Влодарчик.

"В Москве работают 30 крупных и средних фармацевтических предприятий. Для столицы это одна из приоритетных отраслей: уже сейчас 13% сотрудников фампроизводств страны работают у нас, обеспечивая выпуск 20% лекарств в России. Московский завод "Сервье РУС" не только вносит значительный вклад в экономику города, но и обеспечивает жизненно необходимой продукцией. Еще в 2016 году компании был присвоен статус промышленного комплекса, который предполагает значительные налоговые льготы. Это помогает компании наращивать производство важнейших лекарств", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По данным пресс-службы, проект контрактного производства инновационного препарата, применяемого для 1-й и 2-й линий терапии ВИЧ-инфекции, от компаний GSK и ViiV Healthcare был запущен на московском заводе "Сервье РУС" в 2016 году. Производство полного цикла стартовало в 2019 году. За это время предприятие изготовило и отгрузило более 2 млн упаковок препарата. Подписанные на ПМЭФ документы также позволят расширить портфель локально производимых инновационных антиретровирусных лекарственных препаратов на предприятии.

"Благодаря поддержке правительства Москвы мы продолжаем активно инвестировать в развитие локального производства на нашем московском производственном комплексе. Сегодня, открывая новую страницу в нашем партнерстве с GSK-ViiV, мы с уверенностью можем сказать, что в своем арсенале мы имеем и постоянно наращиваем самые современные технологии и необходимые компетенции для дальнейшего расширения контрактного производства в поддержку решения задач, стоящих перед российской фармацевтической промышленностью", - приводятся в сообщении слова гендиректора завода "Сервье РУС" Кристофа Влодарчика.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.