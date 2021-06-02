Миллер и Шрёдер обсудили на ПМЭФ перспективы развития газовой отрасли Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер обменялись мнениями о перспективах развития европейской газовой отрасли. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Стороны также отметили успешную работу газопровода "Северный поток".

"Северный поток" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает "Газпром" и европейских потребителей, минуя транзитные государства. "Северный поток" обеспечивает высокую надежность поставок российского газа в Европу. Мощность двух ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год. Оператором "Северного потока" выступает Nord Stream AG.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.