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ПМЭФ-2021

Глава ФНС назвал популярные профессии среди самозанятых по гендерному признаку

Самые популярные профессии среди самозанятых женщин - мастер по маникюру, няня, стилист и кондитер, среди мужчин - сантехник, ремонтный работник, грузчик и электрик, сообщил Даниил Егоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Самые популярные профессии среди самозанятых женщин - мастер по маникюру, няня, стилист и кондитер, среди мужчин - сантехник, ремонтный работник, грузчик и электрик. Об этом на сессии ПМЭФ сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров.

"Если говорить о мужчинах и женщинах, то у нас 39% женщин-самозанятых и 61% мужчин. Доход, полученный женщинами, - 33%, а у мужчин - 67%, так что гендерные вопросы по поводу справедливого размера оплаты труда есть, как мне казалось сначала, но потом я посмотрел на профессии и понял, что традиционные ценности остаются даже в том, как работают у нас мужчины и женщины, потому что основная работа у женщин - это маникюр, педикюр, няня, стилист, кондитер, грумер, бухгалтер, модельер, дизайнер, репетитор, теперь мужские - ремонт автомобилей, сантехник, ремонт бытовой техники, эвакуация, буксировка, техобслуживание, грузчик, электрик", - сказал Егоров.

Также он назвал регионы, в которых среди самозанятых больше всего женщин или мужчин. "У нас самые "женские" регионы - это Бурятия, Забайкальский край, Алтай, Курганская область и так далее. Мужские регионы - Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан, Воронежская область и Кабардино-Балкария", - добавил глава ФНС.

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ПМЭФ-2021
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