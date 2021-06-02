РЭЦ и "Почта России" откроют онлайн-витрину российских товаров на немецком филиале Amazon

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и "Почта России" откроют национальную онлайн-витрину российских товаров на немецком филиале Amazon. Об этом говорится в сообщении почтового оператора.

"Соответствующее соглашение 2 июня 2021 г. на Петербургском международном экономическом форуме подписали Российский экспортный центр, "Почта России" и ее дочернее предприятие в Германии RusPost GmbH. Стороны планируют до конца лета 2021 г. открыть онлайн-витрину российских товаров на немецком филиале маркетплейса Amazon с доставкой по странам Евросоюза. На площадке будут представлены товары российских экспортеров, которые пройдут специальный отбор РЭЦ. К 2024 г. планируется привлечь более 500 компаний", - говорится в сообщении.

Почтовый оператор намерен собирать товары от российских экспортеров и доставлять их в Европу для хранения в собственном фулфилмент-центре в Берлине и на складе Amazon. Также "Почта" будет помогать экспортерам с размещением и продвижением товаров на Amazon и их последующей доставкой до покупателей по всем странам ЕС.

Национальные онлайн-магазины - ключевой проект РЭЦ, направленный на поддержку российских экспортеров в условиях антиковидных ограничений. Центр запускает такие проекты на наиболее перспективных зарубежных рынках. На фоне пандемии рынок интернет-торговли в Европе вырос в несколько раз, что открывает новые возможности и ниши для российской продукции с учетом ее конкурентной стоимости.

Гендиректор "Почты России" Максим Акимов выразил надежду на то, что новый проект с Российским экспортным центром даст дополнительный толчок для развития экспорта из России в Европу.

Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина отметила, что впервые такой формат был реализован на внутрикитайской площадке Tmall.com, где национальный магазин российских товаров работает с 2019 г. и количество розничных продаж превысило 1,3 млн. "Этим летом мы откроем второй такой магазин - на немецком филиале маркетплейса Amazon с фокусом на рынки ЕС. Нашим партнером в этом проекте выступит "Почта России", которая обладает необходимой транспортно-логистической и складской инфраструктурой в Европе. Администрировать аккаунт магазина будет дочерняя организация "Почты России" в Германии - RusPost GmbH", - сказала она.