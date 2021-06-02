"Сбер": интеграция с блогерами принесла 700% возврата маркетинговых инвестиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Рекламные кампании "Сбера" в 2020 году заработали на интеграции с блогерами более 700% возвратных инвестиций, доход одной такой кампании составил 12 рублей на каждый вложенный рубль. Об этом сообщил в среду старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы не сильно расширяли инвестиции, пока не сделали специальные модели эконометрические, которые позволяют нам спрогнозировать эффект от тех или иных интеграций к блогерам и посчитать, соответственно, возвратные инвестиции. По прошлому году часть рекламных кампаний, ориентированных на молодежь, ориентированных на работу с индивидуальными предпринимателями, получила возврат на маркетинговые инвестиции при интеграциях к блогерам более 700%. В то время была молодежная кампания, которая получила 1200%. То есть на каждый рубль мы заработали 12 рублей", - сказал Крейнин на панельной сессии "Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах".

В свою очередь другой участник дискуссии директор по маркетингу и коммуникациям АО "Альфа-Банк" Алексей Гиязов сообщил об открытии инвестиционного фонда для блогеров. "Собственно в чем суть? У блогеров достаточно большое количество денег - зарабатывают в месяц от 500 тыс. до нескольких миллионов рублей. И могут позволить себе Maybach с розовой крышей. Но понятно, что этот успех достаточно проходимый. Как сделать так, чтобы деньги работали? Мы запускаем фонд, где наши профессиональные портфельные управляющие помогут блогерам не потерять деньги, инвестировать их", - рассказал Гиязов.

Блогер-миллионник Даня Милохин, также участвовавший во встрече, подтвердил, что, действительно, купил на заработанные деньги автомобиль Maybach, но признался, что свои средства, как правило, не инвестирует. "Нет той суммы, которую я скопил у себя на счете", - отметил он. В конце встречи Милохин предложил гостям дискуссии принять участие в съемке его нового ролика для соцсети TikTok, для чего им пришлось притвориться заснувшими и буквально улечься на пол. Его предложение вызвало фурор в зале.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.