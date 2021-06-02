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Путин обсудил с главой ВБ перспективы финансирования российских проектов

Президент России также не исключает участия страны в программах Всемирного банка по оказанию поддержки в вакцинации населения развивающихся стран, сообщила пресс-служба Кремля
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с находящимся сейчас в Москве президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом перспективы финансирования организацией российских проектов. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий", - говорится в сообщении.

Программы по вакцинации в развивающихся странах

Путин не исключает участия РФ в программах Всемирного банка по оказанию поддержки в вакцинации населения развивающихся стран.

"Путин подчеркнул, что Россия как один из крупнейших акционеров Всемирного банка заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности по содействию международному развитию и готова этому всячески способствовать", - отметили в Кремле.

"Российская сторона, в частности, могла бы подключиться к реализации программ Банка, направленных на оказание поддержки в вакцинации населения развивающихся стран", - уточнили в Кремле.

Во время разговора были "обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий".

"Рассмотрена тематика сотрудничества по ряду других международных вопросов, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности", - добавили в пресс-службе президента РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМэлпас, Дэвид
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