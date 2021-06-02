Шульгинов заявил, что правительство не допустит дефицита бензина в стране этим летом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство и Минэнерго РФ работают над тем, чтобы не допустить дефицита бензина в стране этим летом. Об этом заявил в среду министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Правительство РФ, Минэнерго РФ и другие ведомства работают над тем, чтобы не допустить развития сценария нехватки топлива летом", - сказал он.

Шульгинов добавил, что рост цен бензина в опте ограничен мерами кабмина, что создает условия для стабильной ситуации на рынке бензина РФ. "Это и создает ситуацию, когда изменение цен на нефтепродукты будет в рамках динамики инфляции", - считает он.

Как подчеркнул Шульгинов, министерство продолжает мониторить ситуацию с ценами на нефтепродукты, а также контролирует графики ремонтов на НПЗ.

Глава Минэнерго РФ также рассчитывает, что по итогам года рост розничных цен на бензин не будет выше уровня инфляции.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.