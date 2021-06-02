Lufthansa заявила о получении разрешений на рейсы в Россию в июне

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa заявила о получении со стороны авиавластей России всех необходимых разрешений на осуществление рейсов в РФ в июне; первый борт, как ожидается, отправится уже в среду. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель концерна.

"Все необходимые разрешения для полетов в июне от российских властей были получены", - сказала собеседница агентства. По ее словам, борт Lufthansa отправится в Россию уже вечером 2 июня.

Ранее в среду Минтранс ФРГ заявил, что отмена авиарейсов из Германии в Россию и обратно, по версии германской стороны, связана с тем, что Федеральное агентство воздушного транспорта РФ своевременно не предоставило разрешения на полеты немецких компаний в июне, и на основе взаимности авиационные власти Германии не разрешили полеты российских компаний. В Минтрансе ФРГ пояснили, что, "поскольку российская сторона в одностороннем порядке приостановила двусторонние соглашения о воздушном сообщении в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса, авиаперевозки между Германией и Россией были разрешены в сокращенном количестве, частично на ежемесячной чартерной основе по принципу взаимности".

Lufthansa отменила запланированные на среду рейсы в Москву (LH1444/1445) и Санкт-Петербург (LH1436/1437) и обратно в связи с отсутствием разрешения со стороны компетентных ведомств, сообщили ранее корр. ТАСС в авиаконцерне. Портал Tourdom указывал, что авиакомпания "Аэрофлот" 1 июня отменила два рейса в Германию - во Франкфурт-на-Майне и в Гамбург. Кроме того, сообщалось о том, что авиацонные власти Германии не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня.