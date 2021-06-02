"Аэрофлот" и S7 получили необходимые разрешения для полетов в Германию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" получила разрешения германских авиавластей на выполнение полетов между Россией и Германией. Речь идет о разрешениях на 28 рейсов в неделю. Об этом ТАСС в кулуарах ПМЭФ сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов. Более того, как сообщили ТАСС в пресс-службе S7, второй крупнейший в РФ перевозчик также получил все необходимые разрешения.

"Все нормально, все разрешили", - сказал ТАСС Полубояринов. Он уточнил, что речь идет о разрешении примерно на 28 рейсов в неделю на полеты в летнем расписании.

"S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке", - сообщили ТАСС в S7.

При этом ранее Lufthansa сообщила, что получила все необходимые разрешения на полеты со стороны российских авиавластей. Источник ТАСС в российских авиакругах подтвердил эту информацию.

Ранее российские и немецкая авиакомпания испытывали сложности с получением разрешения на полеты между странами. Перевозчикам пришлось даже отменять рейсы.

По версии германской стороны, проблема связана с тем, что Росавиация своевременно не предоставила разрешения на полеты немецких компаний в июне, на основе взаимности авиационные власти Германии не разрешили полеты российских компаний.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.