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Минцифры создаст информсистему для повышения качества оказания государственных услуг

Внедрение данной системы позволит автоматизировать процессы внутреннего и межведомственного документооборота государственных органов и организаций, не имеющих собственных систем электронного документооборота, отметили в ведомстве

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минцифры создаст государственную информационную систему "Типовое облачное решение системы электронного документооборота" (ГИС "ТОР СЭД") для повышения качества и скорости оказания государственных и муниципальных услуг. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Главная цель создания ГИС "ТОР СЭД" - повысить качество и скорость оказания государственных и муниципальных услуг. Кроме того, это позволит снизить трудовые, временные и материальные затраты организаций-участников и повысить качество и скорость рассмотрения обращений граждан", - сказали в пресс-службе Минцифры.

Там добавили, что внедрение данной системы позволит автоматизировать процессы внутреннего и межведомственного документооборота государственных органов и организаций, не имеющих собственных систем электронного документооборота, либо имеющих системы, не позволяющие эффективно осуществлять электронный документооборот. Таким образом, госорганам будет обеспечен равный доступ к современным цифровым технологиям в сфере делопроизводства и документооборота.

Также проект документа определяет порядок создания и эксплуатации ГИС "ТОР СЭД", в том числе внесения в нее информации, обработки, хранения, защиты и использования этой информации, а также круг участников ГИС "ТОР СЭД" и порядок использования ими данной ГИС.

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